Lübnan lirasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile LBP → MNT çevirin

1.000 lbp
226,06 mnt

1.00000 LBP = 0.22606 MNT

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.35361.641361.538820.931551.3471518.99680.796273
1 CAD0.73877111.212591.136830.6881890.99523514.03430.588263
1 NZD0.609250.82468110.9375240.5675360.82075111.57380.48513
1 AUD0.649850.8796371.0666410.6053560.87544512.34510.517458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moğol Tugriki
1 LBP0.22606 MNT
5 LBP1.13032 MNT
10 LBP2.26064 MNT
20 LBP4.52128 MNT
50 LBP11.30320 MNT
100 LBP22.60640 MNT
250 LBP56.51600 MNT
500 LBP113.03200 MNT
1000 LBP226.06400 MNT
2000 LBP452.12800 MNT
5000 LBP1130.32000 MNT
10000 LBP2260.64000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Lübnan Lirası
1 MNT4.42353 LBP
5 MNT22.11765 LBP
10 MNT44.23530 LBP
20 MNT88.47060 LBP
50 MNT221.17650 LBP
100 MNT442.35300 LBP
250 MNT1105.88250 LBP
500 MNT2211.76500 LBP
1000 MNT4423.53000 LBP
2000 MNT8847.06000 LBP
5000 MNT22117.65000 LBP
10000 MNT44235.30000 LBP