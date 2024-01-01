250 Lübnan lirasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile LBP → MNT çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,03812₮ MNT

05:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MNT
1 LBP → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03810,0381
Düşük0,03790,0377
Ortalama0,03800,0379
Değişim0.60%0.89%
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1 LBP → MNT istatistikleri

LBP → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0381, en düşük 0,0379 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0380 oldu. LBP → MNT kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

LBP → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0381, en düşük 0,0377 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0379 oldu. LBP → MNT kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7051,5460,9491,34318,1350,792
1 CAD0,7111,2111,0980,6740,95412,8770,562
1 NZD0,5860,82610,9060,5560,78710,6330,464
1 AUD0,6470,9111,10310,6140,86911,7320,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Moğol Tugriki
1 LBP0,03812 MNT
5 LBP0,19058 MNT
10 LBP0,38116 MNT
20 LBP0,76231 MNT
50 LBP1,90579 MNT
100 LBP3,81157 MNT
250 LBP9,52893 MNT
500 LBP19,05785 MNT
1000 LBP38,11570 MNT
2000 LBP76,23140 MNT
5000 LBP190,57850 MNT
10000 LBP381,15700 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Lübnan Lirası
1 MNT26,23590 LBP
5 MNT131,17950 LBP
10 MNT262,35900 LBP
20 MNT524,71800 LBP
50 MNT1.311,79500 LBP
100 MNT2.623,59000 LBP
250 MNT6.558,97500 LBP
500 MNT13.117,95000 LBP
1000 MNT26.235,90000 LBP
2000 MNT52.471,80000 LBP
5000 MNT131.179,50000 LBP
10000 MNT262.359,00000 LBP