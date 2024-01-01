20 توغروغ منغولي إلى ليرة لبنانية

تحويل MNT إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

20 mnt
529.58 lbp

1.00000 MNT = 26.47900 LBP

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه لبناني
1 MNT26.47900 LBP
5 MNT132.39500 LBP
10 MNT264.79000 LBP
20 MNT529.58000 LBP
50 MNT1323.95000 LBP
100 MNT2647.90000 LBP
250 MNT6619.75000 LBP
500 MNT13239.50000 LBP
1000 MNT26479.00000 LBP
2000 MNT52958.00000 LBP
5000 MNT132395.00000 LBP
10000 MNT264790.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / التوغروغ المنغولي
1 LBP0.03777 MNT
5 LBP0.18883 MNT
10 LBP0.37766 MNT
20 LBP0.75531 MNT
50 LBP1.88828 MNT
100 LBP3.77657 MNT
250 LBP9.44143 MNT
500 LBP18.88285 MNT
1000 LBP37.76570 MNT
2000 LBP75.53140 MNT
5000 LBP188.82850 MNT
10000 LBP377.65700 MNT