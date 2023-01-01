ليرة لبنانية إلى دونغ فيتنامي

تحويل LBP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٬٦١٨ vnd

1.00000 LBP = 1.61843 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه لبناني / Vietnamese Dong
1 LBP1.61843 VND
5 LBP8.09215 VND
10 LBP16.18430 VND
20 LBP32.36860 VND
50 LBP80.92150 VND
100 LBP161.84300 VND
250 LBP404.60750 VND
500 LBP809.21500 VND
1000 LBP1618.43000 VND
2000 LBP3236.86000 VND
5000 LBP8092.15000 VND
10000 LBP16184.30000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / جنيه لبناني
1 VND0.61788 LBP
5 VND3.08941 LBP
10 VND6.17883 LBP
20 VND12.35766 LBP
50 VND30.89415 LBP
100 VND61.78830 LBP
250 VND154.47075 LBP
500 VND308.94150 LBP
1000 VND617.88300 LBP
2000 VND1235.76600 LBP
5000 VND3089.41500 LBP
10000 VND6178.83000 LBP