ليرة لبنانية إلى دولار جامايكي

تحويل LBP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٠٫٣٥ jmd

1.00000 LBP = 0.01035 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436331.661140.9639518.3193
1GBP1.1528711.22915102.1671.655851.915011.1113121.1191
1USD0.93790.81357183.121.347151.5580.904117.1819
1INR0.01128380.00978790.012030810.01620730.01874390.0108770.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار جامايكي
1 LBP0.01035 JMD
5 LBP0.05173 JMD
10 LBP0.10346 JMD
20 LBP0.20692 JMD
50 LBP0.51730 JMD
100 LBP1.03460 JMD
250 LBP2.58650 JMD
500 LBP5.17300 JMD
1000 LBP10.34600 JMD
2000 LBP20.69200 JMD
5000 LBP51.73000 JMD
10000 LBP103.46000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه لبناني
1 JMD96.65590 LBP
5 JMD483.27950 LBP
10 JMD966.55900 LBP
20 JMD1933.11800 LBP
50 JMD4832.79500 LBP
100 JMD9665.59000 LBP
250 JMD24163.97500 LBP
500 JMD48327.95000 LBP
1000 JMD96655.90000 LBP
2000 JMD193311.80000 LBP
5000 JMD483279.50000 LBP
10000 JMD966559.00000 LBP