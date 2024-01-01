Lübnan lirasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → JMD çevirin

1.000 lbp
10,41 jmd

1.00000 LBP = 0.01041 JMD

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641091.538580.93161.347218.99670.79621
1 CAD0.73879811.212441.13670.6882780.99530914.03470.588238
1 NZD0.609350.82478610.9375340.5676820.82091611.57560.485171
1 AUD0.649950.879741.0666310.6055060.87561312.34690.517497

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Lübnan lirasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Jamaika Doları
1 LBP0.01041 JMD
5 LBP0.05205 JMD
10 LBP0.10411 JMD
20 LBP0.20822 JMD
50 LBP0.52054 JMD
100 LBP1.04108 JMD
250 LBP2.60270 JMD
500 LBP5.20540 JMD
1000 LBP10.41080 JMD
2000 LBP20.82160 JMD
5000 LBP52.05400 JMD
10000 LBP104.10800 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Lübnan Lirası
1 JMD96.05420 LBP
5 JMD480.27100 LBP
10 JMD960.54200 LBP
20 JMD1921.08400 LBP
50 JMD4802.71000 LBP
100 JMD9605.42000 LBP
250 JMD24013.55000 LBP
500 JMD48027.10000 LBP
1000 JMD96054.20000 LBP
2000 JMD192108.40000 LBP
5000 JMD480271.00000 LBP
10000 JMD960542.00000 LBP