50 Lübnan lirasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → JMD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,001769J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 LBP → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00180,0017
Ortalama0,00180,0018
Değişim-0.10%0.98%
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1 LBP → JMD istatistikleri

LBP → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. LBP → JMD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

LBP → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. LBP → JMD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5460,9491,34318,140,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6260,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Jamaika Doları
1 LBP0,00177 JMD
5 LBP0,00884 JMD
10 LBP0,01769 JMD
20 LBP0,03538 JMD
50 LBP0,08844 JMD
100 LBP0,17688 JMD
250 LBP0,44220 JMD
500 LBP0,88439 JMD
1000 LBP1,76879 JMD
2000 LBP3,53758 JMD
5000 LBP8,84395 JMD
10000 LBP17,68790 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Lübnan Lirası
1 JMD565,35900 LBP
5 JMD2.826,79500 LBP
10 JMD5.653,59000 LBP
20 JMD11.307,18000 LBP
50 JMD28.267,95000 LBP
100 JMD56.535,90000 LBP
250 JMD141.339,75000 LBP
500 JMD282.679,50000 LBP
1000 JMD565.359,00000 LBP
2000 JMD1.130.718,00000 LBP
5000 JMD2.826.795,00000 LBP
10000 JMD5.653.590,00000 LBP