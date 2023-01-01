ألف دولار جامايكي إلى ليرة لبنانية

تحويل JMD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٩٦٬٤٢٣٫٤٠ lbp

1.00000 JMD = 96.42340 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:55
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JMD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

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JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه لبناني
1 JMD96.42340 LBP
5 JMD482.11700 LBP
10 JMD964.23400 LBP
20 JMD1928.46800 LBP
50 JMD4821.17000 LBP
100 JMD9642.34000 LBP
250 JMD24105.85000 LBP
500 JMD48211.70000 LBP
1000 JMD96423.40000 LBP
2000 JMD192846.80000 LBP
5000 JMD482117.00000 LBP
10000 JMD964234.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار جامايكي
1 LBP0.01037 JMD
5 LBP0.05185 JMD
10 LBP0.10371 JMD
20 LBP0.20742 JMD
50 LBP0.51855 JMD
100 LBP1.03709 JMD
250 LBP2.59273 JMD
500 LBP5.18545 JMD
1000 LBP10.37090 JMD
2000 LBP20.74180 JMD
5000 LBP51.85450 JMD
10000 LBP103.70900 JMD