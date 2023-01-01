ليرة لبنانية إلى كرونة دنماركية

تحويل LBP إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.47 dkk

1.00000 LBP = 0.00047 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:2 UTC
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LBP إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / كرونة دانمركية
1 LBP0.00047 DKK
5 LBP0.00233 DKK
10 LBP0.00465 DKK
20 LBP0.00930 DKK
50 LBP0.02326 DKK
100 LBP0.04652 DKK
250 LBP0.11630 DKK
500 LBP0.23260 DKK
1000 LBP0.46521 DKK
2000 LBP0.93042 DKK
5000 LBP2.32605 DKK
10000 LBP4.65209 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / جنيه لبناني
1 DKK2149.57000 LBP
5 DKK10747.85000 LBP
10 DKK21495.70000 LBP
20 DKK42991.40000 LBP
50 DKK107478.50000 LBP
100 DKK214957.00000 LBP
250 DKK537392.50000 LBP
500 DKK1074785.00000 LBP
1000 DKK2149570.00000 LBP
2000 DKK4299140.00000 LBP
5000 DKK10747850.00000 LBP
10000 DKK21495700.00000 LBP