ليرة لبنانية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل LBP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
2.43 uah

1.00000 LBP = 0.00243 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / هريفنيا الأوكرانية
1 LBP0.00243 UAH
5 LBP0.01217 UAH
10 LBP0.02433 UAH
20 LBP0.04866 UAH
50 LBP0.12165 UAH
100 LBP0.24330 UAH
250 LBP0.60826 UAH
500 LBP1.21652 UAH
1000 LBP2.43304 UAH
2000 LBP4.86608 UAH
5000 LBP12.16520 UAH
10000 LBP24.33040 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه لبناني
1 UAH411.00800 LBP
5 UAH2055.04000 LBP
10 UAH4110.08000 LBP
20 UAH8220.16000 LBP
50 UAH20550.40000 LBP
100 UAH41100.80000 LBP
250 UAH102752.00000 LBP
500 UAH205504.00000 LBP
1000 UAH411008.00000 LBP
2000 UAH822016.00000 LBP
5000 UAH2055040.00000 LBP
10000 UAH4110080.00000 LBP