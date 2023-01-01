ليرة لبنانية إلى هريفنا أوكرانية
تحويل LBP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى هريفنا أوكرانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه لبناني
|1 UAH
|411.00800 LBP
|5 UAH
|2055.04000 LBP
|10 UAH
|4110.08000 LBP
|20 UAH
|8220.16000 LBP
|50 UAH
|20550.40000 LBP
|100 UAH
|41100.80000 LBP
|250 UAH
|102752.00000 LBP
|500 UAH
|205504.00000 LBP
|1000 UAH
|411008.00000 LBP
|2000 UAH
|822016.00000 LBP
|5000 UAH
|2055040.00000 LBP
|10000 UAH
|4110080.00000 LBP