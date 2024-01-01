250 هريفنا أوكرانية إلى ليرة لبنانية

تحويل UAH إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

250 uah
582,527.50 lbp

1.000 UAH = 2,330 LBP

Mid-market exchange rate at 07:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٩٤١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٦٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٤٣١١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١٠٦٫٠٣٥1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٩١٢١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه لبناني
1 UAH٢٬٣٣٠٫١١٠٠٠ LBP
5 UAH١١٬٦٥٠٫٥٥٠٠٠ LBP
10 UAH٢٣٬٣٠١٫١٠٠٠٠ LBP
20 UAH٤٦٬٦٠٢٫٢٠٠٠٠ LBP
50 UAH١١٦٬٥٠٥٫٥٠٠٠٠ LBP
100 UAH٢٣٣٬٠١١٫٠٠٠٠٠ LBP
250 UAH٥٨٢٬٥٢٧٫٥٠٠٠٠ LBP
500 UAH١٬١٦٥٬٠٥٥٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 UAH٢٬٣٣٠٬١١٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 UAH٤٬٦٦٠٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 UAH١١٬٦٥٠٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 UAH٢٣٬٣٠١٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / هريفنيا الأوكرانية
1 LBP٠٫٠٠٠٤٣ UAH
5 LBP٠٫٠٠٢١٥ UAH
10 LBP٠٫٠٠٤٢٩ UAH
20 LBP٠٫٠٠٨٥٨ UAH
50 LBP٠٫٠٢١٤٦ UAH
100 LBP٠٫٠٤٢٩٢ UAH
250 LBP٠٫١٠٧٢٩ UAH
500 LBP٠٫٢١٤٥٨ UAH
1000 LBP٠٫٤٢٩١٧ UAH
2000 LBP٠٫٨٥٨٣٣ UAH
5000 LBP٢٫١٤٥٨٣ UAH
10000 LBP٤٫٢٩١٦٥ UAH