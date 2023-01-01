ليرة لبنانية إلى رينغيت ماليزي

تحويل LBP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.31 myr

1.00000 LBP = 0.00031 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / رينغيت ماليزي
1 LBP0.00031 MYR
5 LBP0.00156 MYR
10 LBP0.00312 MYR
20 LBP0.00624 MYR
50 LBP0.01561 MYR
100 LBP0.03121 MYR
250 LBP0.07804 MYR
500 LBP0.15607 MYR
1000 LBP0.31214 MYR
2000 LBP0.62428 MYR
5000 LBP1.56071 MYR
10000 LBP3.12142 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه لبناني
1 MYR3203.67000 LBP
5 MYR16018.35000 LBP
10 MYR32036.70000 LBP
20 MYR64073.40000 LBP
50 MYR160183.50000 LBP
100 MYR320367.00000 LBP
250 MYR800917.50000 LBP
500 MYR1601835.00000 LBP
1000 MYR3203670.00000 LBP
2000 MYR6407340.00000 LBP
5000 MYR16018350.00000 LBP
10000 MYR32036700.00000 LBP