ليرة لبنانية إلى الدولار الغياني

تحويل LBP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
13.92 gyd

1.00000 LBP = 0.01392 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660880.964118.3188
1GBP1.1528711.22925102.1751.655921.914871.1114821.1202
1USD0.93790.813504183.121.34711.557750.904217.1814
1INR0.01128380.009787110.012030810.01620670.0187410.01087820.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار غياني
1 LBP0.01392 GYD
5 LBP0.06960 GYD
10 LBP0.13920 GYD
20 LBP0.27840 GYD
50 LBP0.69599 GYD
100 LBP1.39198 GYD
250 LBP3.47995 GYD
500 LBP6.95990 GYD
1000 LBP13.91980 GYD
2000 LBP27.83960 GYD
5000 LBP69.59900 GYD
10000 LBP139.19800 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / جنيه لبناني
1 GYD71.84000 LBP
5 GYD359.20000 LBP
10 GYD718.40000 LBP
20 GYD1436.80000 LBP
50 GYD3592.00000 LBP
100 GYD7184.00000 LBP
250 GYD17960.00000 LBP
500 GYD35920.00000 LBP
1000 GYD71840.00000 LBP
2000 GYD143680.00000 LBP
5000 GYD359200.00000 LBP
10000 GYD718400.00000 LBP