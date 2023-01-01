ليرة لبنانية إلى درام أرميني

تحويل LBP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٢٥٫٧١ amd

1.00000 LBP = 0.02571 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:59 UTC
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LBP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / درام أرمينية
1 LBP0.02571 AMD
5 LBP0.12853 AMD
10 LBP0.25705 AMD
20 LBP0.51410 AMD
50 LBP1.28526 AMD
100 LBP2.57051 AMD
250 LBP6.42628 AMD
500 LBP12.85255 AMD
1000 LBP25.70510 AMD
2000 LBP51.41020 AMD
5000 LBP128.52550 AMD
10000 LBP257.05100 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه لبناني
1 AMD38.90270 LBP
5 AMD194.51350 LBP
10 AMD389.02700 LBP
20 AMD778.05400 LBP
50 AMD1945.13500 LBP
100 AMD3890.27000 LBP
250 AMD9725.67500 LBP
500 AMD19451.35000 LBP
1000 AMD38902.70000 LBP
2000 AMD77805.40000 LBP
5000 AMD194513.50000 LBP
10000 AMD389027.00000 LBP