Lübnan lirasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LBP → AMD çevirin

1.000 lbp
26,89 amd

1.00000 LBP = 0.02689 AMD

10:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547451.073389.12411.452871.651610.94818518.3148
1 GBP1.1699411.25565104.2661.699711.932221.1093221.4264
1 USD0.93170.7964183.03751.353651.538820.8834517.064
1 INR0.01122030.009590850.012042710.01630170.01853160.01063920.205498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ermeni Dramı
1 LBP0.02689 AMD
5 LBP0.13443 AMD
10 LBP0.26886 AMD
20 LBP0.53772 AMD
50 LBP1.34431 AMD
100 LBP2.68861 AMD
250 LBP6.72152 AMD
500 LBP13.44305 AMD
1000 LBP26.88610 AMD
2000 LBP53.77220 AMD
5000 LBP134.43050 AMD
10000 LBP268.86100 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Lübnan Lirası
1 AMD37.19400 LBP
5 AMD185.97000 LBP
10 AMD371.94000 LBP
20 AMD743.88000 LBP
50 AMD1859.70000 LBP
100 AMD3719.40000 LBP
250 AMD9298.50000 LBP
500 AMD18597.00000 LBP
1000 AMD37194.00000 LBP
2000 AMD74388.00000 LBP
5000 AMD185970.00000 LBP
10000 AMD371940.00000 LBP