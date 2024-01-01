50 Lübnan lirasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LBP → AMD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,004333֏ AMD

03:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 LBP → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00430,0043
Düşük0,00430,0043
Ortalama0,00430,0043
Değişim0.17%0.05%
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1 LBP → AMD istatistikleri

LBP → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0043, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0043 oldu. LBP → AMD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

LBP → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0043, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0043 oldu. LBP → AMD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5470,9491,34318,1410,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,8790,562
1 NZD0,5850,82510,9050,5560,78610,6210,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ermeni Dramı
1 LBP0,00433 AMD
5 LBP0,02166 AMD
10 LBP0,04333 AMD
20 LBP0,08666 AMD
50 LBP0,21664 AMD
100 LBP0,43328 AMD
250 LBP1,08319 AMD
500 LBP2,16638 AMD
1000 LBP4,33276 AMD
2000 LBP8,66552 AMD
5000 LBP21,66380 AMD
10000 LBP43,32760 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Lübnan Lirası
1 AMD230,80000 LBP
5 AMD1.154,00000 LBP
10 AMD2.308,00000 LBP
20 AMD4.616,00000 LBP
50 AMD11.540,00000 LBP
100 AMD23.080,00000 LBP
250 AMD57.700,00000 LBP
500 AMD115.400,00000 LBP
1000 AMD230.800,00000 LBP
2000 AMD461.600,00000 LBP
5000 AMD1.154.000,00000 LBP
10000 AMD2.308.000,00000 LBP