ليرة لبنانية إلى سول بيروفي

تحويل LBP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٢٥ pen

1.00000 LBP = 0.00025 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:10 UTC
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LBP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Peruvian Nuevo Sol
1 LBP0.00025 PEN
5 LBP0.00124 PEN
10 LBP0.00249 PEN
20 LBP0.00498 PEN
50 LBP0.01245 PEN
100 LBP0.02489 PEN
250 LBP0.06224 PEN
500 LBP0.12447 PEN
1000 LBP0.24895 PEN
2000 LBP0.49790 PEN
5000 LBP1.24474 PEN
10000 LBP2.48949 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / جنيه لبناني
1 PEN4016.89000 LBP
5 PEN20084.45000 LBP
10 PEN40168.90000 LBP
20 PEN80337.80000 LBP
50 PEN200844.50000 LBP
100 PEN401689.00000 LBP
250 PEN1004222.50000 LBP
500 PEN2008445.00000 LBP
1000 PEN4016890.00000 LBP
2000 PEN8033780.00000 LBP
5000 PEN20084450.00000 LBP
10000 PEN40168900.00000 LBP