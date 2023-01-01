20 سول بيروفي إلى ليرة لبنانية

تحويل PEN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

20 pen
80165.40 lbp

1.00000 PEN = 4008.27000 LBP

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0726589.19081.465291.647570.9643518.7274
1GBP1.1530711.23685102.8441.68961.899781.1119621.5942
1USD0.932250.808505183.151.366051.535980.89917.459
1INR0.01121190.009723460.012026510.01642870.01847240.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / جنيه لبناني
1 PEN4008.27000 LBP
5 PEN20041.35000 LBP
10 PEN40082.70000 LBP
20 PEN80165.40000 LBP
50 PEN200413.50000 LBP
100 PEN400827.00000 LBP
250 PEN1002067.50000 LBP
500 PEN2004135.00000 LBP
1000 PEN4008270.00000 LBP
2000 PEN8016540.00000 LBP
5000 PEN20041350.00000 LBP
10000 PEN40082700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Peruvian Nuevo Sol
1 LBP0.00025 PEN
5 LBP0.00125 PEN
10 LBP0.00249 PEN
20 LBP0.00499 PEN
50 LBP0.01247 PEN
100 LBP0.02495 PEN
250 LBP0.06237 PEN
500 LBP0.12474 PEN
1000 LBP0.24948 PEN
2000 LBP0.49897 PEN
5000 LBP1.24742 PEN
10000 LBP2.49484 PEN