ليرة لبنانية إلى كواشا زامبي

تحويل LBP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٫٣٩ zmw

1.00000 LBP = 0.00139 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى EUR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / زيميو
1 LBP0.00139 ZMW
5 LBP0.00695 ZMW
10 LBP0.01390 ZMW
20 LBP0.02780 ZMW
50 LBP0.06950 ZMW
100 LBP0.13901 ZMW
250 LBP0.34753 ZMW
500 LBP0.69505 ZMW
1000 LBP1.39010 ZMW
2000 LBP2.78020 ZMW
5000 LBP6.95050 ZMW
10000 LBP13.90100 ZMW
معدلات التحويل زيميو / جنيه لبناني
1 ZMW719.37300 LBP
5 ZMW3596.86500 LBP
10 ZMW7193.73000 LBP
20 ZMW14387.46000 LBP
50 ZMW35968.65000 LBP
100 ZMW71937.30000 LBP
250 ZMW179843.25000 LBP
500 ZMW359686.50000 LBP
1000 ZMW719373.00000 LBP
2000 ZMW1438746.00000 LBP
5000 ZMW3596865.00000 LBP
10000 ZMW7193730.00000 LBP