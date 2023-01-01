ليرة لبنانية إلى روبية سيشيلية

تحويل LBP إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.96 scr

1.00000 LBP = 0.00096 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / روبية سيشيل
1 LBP0.00096 SCR
5 LBP0.00479 SCR
10 LBP0.00958 SCR
20 LBP0.01915 SCR
50 LBP0.04788 SCR
100 LBP0.09576 SCR
250 LBP0.23939 SCR
500 LBP0.47878 SCR
1000 LBP0.95756 SCR
2000 LBP1.91513 SCR
5000 LBP4.78782 SCR
10000 LBP9.57565 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / جنيه لبناني
1 SCR1044.32000 LBP
5 SCR5221.60000 LBP
10 SCR10443.20000 LBP
20 SCR20886.40000 LBP
50 SCR52216.00000 LBP
100 SCR104432.00000 LBP
250 SCR261080.00000 LBP
500 SCR522160.00000 LBP
1000 SCR1044320.00000 LBP
2000 SCR2088640.00000 LBP
5000 SCR5221600.00000 LBP
10000 SCR10443200.00000 LBP