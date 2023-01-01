ليرة لبنانية إلى أرياري مدغشقري

تحويل LBP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
302 mga

1.00000 LBP = 0.30173 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 19:6 UTC
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LBP إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / أرياري مدغشقر
1 LBP0.30173 MGA
5 LBP1.50865 MGA
10 LBP3.01730 MGA
20 LBP6.03460 MGA
50 LBP15.08650 MGA
100 LBP30.17300 MGA
250 LBP75.43250 MGA
500 LBP150.86500 MGA
1000 LBP301.73000 MGA
2000 LBP603.46000 MGA
5000 LBP1508.65000 MGA
10000 LBP3017.30000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه لبناني
1 MGA3.31422 LBP
5 MGA16.57110 LBP
10 MGA33.14220 LBP
20 MGA66.28440 LBP
50 MGA165.71100 LBP
100 MGA331.42200 LBP
250 MGA828.55500 LBP
500 MGA1657.11000 LBP
1000 MGA3314.22000 LBP
2000 MGA6628.44000 LBP
5000 MGA16571.10000 LBP
10000 MGA33142.20000 LBP