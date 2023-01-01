ليرة لبنانية إلى دولار بربادوسي

تحويل LBP إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١٣ bbd

1.00000 LBP = 0.00013 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.661010.963718.3157
1GBP1.1528711.2292102.1711.655861.914941.1110221.1158
1USD0.93790.813537183.121.34711.557880.903917.1785
1INR0.01128380.00978750.012030810.01620670.01874250.01087460.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار بربادوسي
1 LBP0.00013 BBD
5 LBP0.00067 BBD
10 LBP0.00134 BBD
20 LBP0.00269 BBD
50 LBP0.00672 BBD
100 LBP0.01343 BBD
250 LBP0.03358 BBD
500 LBP0.06717 BBD
1000 LBP0.13434 BBD
2000 LBP0.26868 BBD
5000 LBP0.67169 BBD
10000 LBP1.34338 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / جنيه لبناني
1 BBD7443.91000 LBP
5 BBD37219.55000 LBP
10 BBD74439.10000 LBP
20 BBD148878.20000 LBP
50 BBD372195.50000 LBP
100 BBD744391.00000 LBP
250 BBD1860977.50000 LBP
500 BBD3721955.00000 LBP
1000 BBD7443910.00000 LBP
2000 BBD14887820.00000 LBP
5000 BBD37219550.00000 LBP
10000 BBD74439100.00000 LBP