ليرة لبنانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل LBP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.25 ils

1.00000 LBP = 0.00025 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:5 UTC
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LBP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Israeli New Sheqel
1 LBP0.00025 ILS
5 LBP0.00127 ILS
10 LBP0.00254 ILS
20 LBP0.00508 ILS
50 LBP0.01269 ILS
100 LBP0.02539 ILS
250 LBP0.06347 ILS
500 LBP0.12694 ILS
1000 LBP0.25388 ILS
2000 LBP0.50776 ILS
5000 LBP1.26939 ILS
10000 LBP2.53879 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه لبناني
1 ILS3938.89000 LBP
5 ILS19694.45000 LBP
10 ILS39388.90000 LBP
20 ILS78777.80000 LBP
50 ILS196944.50000 LBP
100 ILS393889.00000 LBP
250 ILS984722.50000 LBP
500 ILS1969445.00000 LBP
1000 ILS3938890.00000 LBP
2000 ILS7877780.00000 LBP
5000 ILS19694450.00000 LBP
10000 ILS39388900.00000 LBP