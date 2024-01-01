Lübnan lirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LBP → ILS çevirin

1.000 lbp
0,24 ils

1.00000 LBP = 0.00024 ILS

10:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.073489.13591.45291.651510.9480418.3189
1 GBP1.1700811.25595104.2951.699991.932381.1092821.4343
1 USD0.93160.79621183.04071.353551.538580.8832517.0662
1 INR0.01121880.009588190.012042310.01629980.0185280.01063640.205516

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Lübnan lirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 LBP0.00024 ILS
5 LBP0.00121 ILS
10 LBP0.00242 ILS
20 LBP0.00483 ILS
50 LBP0.01209 ILS
100 LBP0.02417 ILS
250 LBP0.06043 ILS
500 LBP0.12085 ILS
1000 LBP0.24170 ILS
2000 LBP0.48340 ILS
5000 LBP1.20850 ILS
10000 LBP2.41701 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lübnan Lirası
1 ILS4137.34000 LBP
5 ILS20686.70000 LBP
10 ILS41373.40000 LBP
20 ILS82746.80000 LBP
50 ILS206867.00000 LBP
100 ILS413734.00000 LBP
250 ILS1034335.00000 LBP
500 ILS2068670.00000 LBP
1000 ILS4137340.00000 LBP
2000 ILS8274680.00000 LBP
5000 ILS20686700.00000 LBP
10000 ILS41373400.00000 LBP