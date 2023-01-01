ليرة لبنانية إلى روبية باكستانية

تحويل LBP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٩٫٤٧ pkr

1.00000 LBP = 0.01947 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Pakistani Rupee
1 LBP0.01947 PKR
5 LBP0.09734 PKR
10 LBP0.19468 PKR
20 LBP0.38935 PKR
50 LBP0.97339 PKR
100 LBP1.94677 PKR
250 LBP4.86693 PKR
500 LBP9.73385 PKR
1000 LBP19.46770 PKR
2000 LBP38.93540 PKR
5000 LBP97.33850 PKR
10000 LBP194.67700 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه لبناني
1 PKR51.36710 LBP
5 PKR256.83550 LBP
10 PKR513.67100 LBP
20 PKR1027.34200 LBP
50 PKR2568.35500 LBP
100 PKR5136.71000 LBP
250 PKR12841.77500 LBP
500 PKR25683.55000 LBP
1000 PKR51367.10000 LBP
2000 PKR102734.20000 LBP
5000 PKR256835.50000 LBP
10000 PKR513671.00000 LBP