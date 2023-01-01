ألف روبية باكستانية إلى ليرة لبنانية

تحويل PKR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
52885.30 lbp

1.00000 PKR = 52.88530 LBP

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9315583.1550.8081133.67291.365353.751628.4122
1EUR1.0735189.26690.86753.942861.46574.0273430.5005
1INR0.01202570.011202410.009718160.04416930.01641930.04511570.341678
1GBP1.237451.15274102.914.545031.689554.6424235.1587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه لبناني
1 PKR52.88530 LBP
5 PKR264.42650 LBP
10 PKR528.85300 LBP
20 PKR1057.70600 LBP
50 PKR2644.26500 LBP
100 PKR5288.53000 LBP
250 PKR13221.32500 LBP
500 PKR26442.65000 LBP
1000 PKR52885.30000 LBP
2000 PKR105770.60000 LBP
5000 PKR264426.50000 LBP
10000 PKR528853.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Pakistani Rupee
1 LBP0.01891 PKR
5 LBP0.09454 PKR
10 LBP0.18909 PKR
20 LBP0.37818 PKR
50 LBP0.94544 PKR
100 LBP1.89088 PKR
250 LBP4.72720 PKR
500 LBP9.45440 PKR
1000 LBP18.90880 PKR
2000 LBP37.81760 PKR
5000 LBP94.54400 PKR
10000 LBP189.08800 PKR