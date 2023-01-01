ليرة لبنانية إلى كونا كرواتية

تحويل LBP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٤٧ hrk

1.00000 LBP = 0.00047 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Croatian Kuna
1 LBP0.00047 HRK
5 LBP0.00234 HRK
10 LBP0.00469 HRK
20 LBP0.00937 HRK
50 LBP0.02343 HRK
100 LBP0.04685 HRK
250 LBP0.11713 HRK
500 LBP0.23427 HRK
1000 LBP0.46854 HRK
2000 LBP0.93708 HRK
5000 LBP2.34270 HRK
10000 LBP4.68540 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه لبناني
1 HRK2134.29000 LBP
5 HRK10671.45000 LBP
10 HRK21342.90000 LBP
20 HRK42685.80000 LBP
50 HRK106714.50000 LBP
100 HRK213429.00000 LBP
250 HRK533572.50000 LBP
500 HRK1067145.00000 LBP
1000 HRK2134290.00000 LBP
2000 HRK4268580.00000 LBP
5000 HRK10671450.00000 LBP
10000 HRK21342900.00000 LBP