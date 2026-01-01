10 آلاف كونا كرواتية إلى ليرة لبنانية
حوّل HRK إلى LBP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HRK إلى LBP،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HRK إلى LBP متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HRK إلى LBP اليوم
|HRK
|LBP
|1 HRK
|13,793.90 LBP
|5 HRK
|68,969.50 LBP
|10 HRK
|137,939 LBP
|20 HRK
|275,878 LBP
|50 HRK
|689,695 LBP
|100 HRK
|1,379,390 LBP
|250 HRK
|3,448,475 LBP
|500 HRK
|6,896,950 LBP
|1000 HRK
|13,793,900 LBP
|2000 HRK
|27,587,800 LBP
|5000 HRK
|68,969,500 LBP
|10000 HRK
|137,939,000 LBP
|LBP
|HRK
|1 LBP
|0.00 HRK
|5 LBP
|0.00 HRK
|10 LBP
|0.00 HRK
|20 LBP
|0.00 HRK
|50 LBP
|0.00 HRK
|100 LBP
|0.01 HRK
|250 LBP
|0.02 HRK
|500 LBP
|0.04 HRK
|1000 LBP
|0.07 HRK
|2000 LBP
|0.14 HRK
|5000 LBP
|0.36 HRK
|10000 LBP
|0.72 HRK