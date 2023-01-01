ليرة لبنانية إلى دولار تايواني جديد

تحويل LBP إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٢٫١٤ twd

1.00000 LBP = 0.00214 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:12 UTC
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LBP إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار تايواني جديد
1 LBP0.00214 TWD
5 LBP0.01070 TWD
10 LBP0.02140 TWD
20 LBP0.04279 TWD
50 LBP0.10698 TWD
100 LBP0.21396 TWD
250 LBP0.53491 TWD
500 LBP1.06983 TWD
1000 LBP2.13965 TWD
2000 LBP4.27930 TWD
5000 LBP10.69825 TWD
10000 LBP21.39650 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه لبناني
1 TWD467.36500 LBP
5 TWD2336.82500 LBP
10 TWD4673.65000 LBP
20 TWD9347.30000 LBP
50 TWD23368.25000 LBP
100 TWD46736.50000 LBP
250 TWD116841.25000 LBP
500 TWD233682.50000 LBP
1000 TWD467365.00000 LBP
2000 TWD934730.00000 LBP
5000 TWD2336825.00000 LBP
10000 TWD4673650.00000 LBP