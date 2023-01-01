ليرة لبنانية إلى سيدي غاني

تحويل LBP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٧٥ ghs

1.00000 LBP = 0.00075 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:5 UTC
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LBP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660880.964118.3188
1GBP1.1528711.22925102.1751.655921.914871.1114821.1202
1USD0.93790.813504183.121.34711.557750.904217.1814
1INR0.01128380.009787110.012030810.01620670.0187410.01087820.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Ghanaian Cedi
1 LBP0.00075 GHS
5 LBP0.00373 GHS
10 LBP0.00745 GHS
20 LBP0.01490 GHS
50 LBP0.03726 GHS
100 LBP0.07452 GHS
250 LBP0.18629 GHS
500 LBP0.37259 GHS
1000 LBP0.74518 GHS
2000 LBP1.49035 GHS
5000 LBP3.72588 GHS
10000 LBP7.45176 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه لبناني
1 GHS1341.96000 LBP
5 GHS6709.80000 LBP
10 GHS13419.60000 LBP
20 GHS26839.20000 LBP
50 GHS67098.00000 LBP
100 GHS134196.00000 LBP
250 GHS335490.00000 LBP
500 GHS670980.00000 LBP
1000 GHS1341960.00000 LBP
2000 GHS2683920.00000 LBP
5000 GHS6709800.00000 LBP
10000 GHS13419600.00000 LBP