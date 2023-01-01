ليرة لبنانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل LBP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٫٥٢ czk

1.00000 LBP = 0.00152 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:2 UTC
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LBP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LBP0.00152 CZK
5 LBP0.00762 CZK
10 LBP0.01525 CZK
20 LBP0.03050 CZK
50 LBP0.07624 CZK
100 LBP0.15248 CZK
250 LBP0.38121 CZK
500 LBP0.76242 CZK
1000 LBP1.52484 CZK
2000 LBP3.04968 CZK
5000 LBP7.62420 CZK
10000 LBP15.24840 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه لبناني
1 CZK655.80800 LBP
5 CZK3279.04000 LBP
10 CZK6558.08000 LBP
20 CZK13116.16000 LBP
50 CZK32790.40000 LBP
100 CZK65580.80000 LBP
250 CZK163952.00000 LBP
500 CZK327904.00000 LBP
1000 CZK655808.00000 LBP
2000 CZK1311616.00000 LBP
5000 CZK3279040.00000 LBP
10000 CZK6558080.00000 LBP