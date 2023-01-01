ليرة لبنانية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل LBP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٤١ xof

1.00000 LBP = 0.04100 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LBP0.04100 XOF
5 LBP0.20501 XOF
10 LBP0.41001 XOF
20 LBP0.82003 XOF
50 LBP2.05007 XOF
100 LBP4.10013 XOF
250 LBP10.25033 XOF
500 LBP20.50065 XOF
1000 LBP41.00130 XOF
2000 LBP82.00260 XOF
5000 LBP205.00650 XOF
10000 LBP410.01300 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه لبناني
1 XOF24.38950 LBP
5 XOF121.94750 LBP
10 XOF243.89500 LBP
20 XOF487.79000 LBP
50 XOF1219.47500 LBP
100 XOF2438.95000 LBP
250 XOF6097.37500 LBP
500 XOF12194.75000 LBP
1000 XOF24389.50000 LBP
2000 XOF48779.00000 LBP
5000 XOF121947.50000 LBP
10000 XOF243895.00000 LBP