ليرة لبنانية إلى فرنك غرب إفريقي
تحويل LBP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك غرب إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه لبناني
|1 XOF
|24.38950 LBP
|5 XOF
|121.94750 LBP
|10 XOF
|243.89500 LBP
|20 XOF
|487.79000 LBP
|50 XOF
|1219.47500 LBP
|100 XOF
|2438.95000 LBP
|250 XOF
|6097.37500 LBP
|500 XOF
|12194.75000 LBP
|1000 XOF
|24389.50000 LBP
|2000 XOF
|48779.00000 LBP
|5000 XOF
|121947.50000 LBP
|10000 XOF
|243895.00000 LBP