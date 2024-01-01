Lübnan lirasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LBP → XOF çevirin

1.000 lbp
41 xof

1.00000 LBP = 0.04072 XOF

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.073389.12791.453091.652120.9475818.3248
1 GBP1.1694311.25515104.2291.699281.932041.1081321.4296
1 USD0.93170.796718183.0411.353851.539290.8828517.0733
1 INR0.01121980.009594270.012042210.01630340.01853650.01063150.205601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 LBP0.04072 XOF
5 LBP0.20361 XOF
10 LBP0.40723 XOF
20 LBP0.81446 XOF
50 LBP2.03614 XOF
100 LBP4.07228 XOF
250 LBP10.18070 XOF
500 LBP20.36140 XOF
1000 LBP40.72280 XOF
2000 LBP81.44560 XOF
5000 LBP203.61400 XOF
10000 LBP407.22800 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lübnan Lirası
1 XOF24.55630 LBP
5 XOF122.78150 LBP
10 XOF245.56300 LBP
20 XOF491.12600 LBP
50 XOF1227.81500 LBP
100 XOF2455.63000 LBP
250 XOF6139.07500 LBP
500 XOF12278.15000 LBP
1000 XOF24556.30000 LBP
2000 XOF49112.60000 LBP
5000 XOF122781.50000 LBP
10000 XOF245563.00000 LBP