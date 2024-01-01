100 CFA Frangı BCEAO'dan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile XOF → LBP çevirin

1,000CFA XOF = 143,9ل.ل. LBP

11:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 XOF → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek149,1560152,7550
Düşük143,6890143,6890
Ortalama146,6851149,5257
Değişim-2.95%-5.41%
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1 XOF → LBP istatistikleri

XOF → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 149,1560, en düşük 143,6890 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 146,6851 oldu. XOF → LBP kurundaki değişiklik -2.95 değerindeydi.

XOF → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 152,7550, en düşük 143,6890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 149,5257 oldu. XOF → LBP kurundaki değişiklik -5.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94512,6311,6932.180,06
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,75
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5551,4151.821,82

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lübnan Lirası
1 XOF143,94900 LBP
5 XOF719,74500 LBP
10 XOF1.439,49000 LBP
20 XOF2.878,98000 LBP
50 XOF7.197,45000 LBP
100 XOF14.394,90000 LBP
250 XOF35.987,25000 LBP
500 XOF71.974,50000 LBP
1000 XOF143.949,00000 LBP
2000 XOF287.898,00000 LBP
5000 XOF719.745,00000 LBP
10000 XOF1.439.490,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 LBP0,00695 XOF
5 LBP0,03473 XOF
10 LBP0,06947 XOF
20 LBP0,13894 XOF
50 LBP0,34735 XOF
100 LBP0,69469 XOF
250 LBP1,73673 XOF
500 LBP3,47346 XOF
1000 LBP6,94691 XOF
2000 LBP13,89382 XOF
5000 LBP34,73455 XOF
10000 LBP69,46910 XOF