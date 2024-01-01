1 Lübnan lirasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LBP → XOF çevirin

1 lbp
0 xof

1,000ل.ل. LBP = 0,006770CFA XOF

04:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00680,0069
Düşük0,00670,0067
Ortalama0,00680,0068
Değişim-0.70%-0.55%
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1 LBP → XOF istatistikleri

LBP → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0068, en düşük 0,0067 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0068 oldu. LBP → XOF kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

LBP → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0069, en düşük 0,0067 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0068 oldu. LBP → XOF kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2330,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09610,6030,87211,9010,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 LBP0,00677 XOF
5 LBP0,03385 XOF
10 LBP0,06770 XOF
20 LBP0,13539 XOF
50 LBP0,33848 XOF
100 LBP0,67695 XOF
250 LBP1,69238 XOF
500 LBP3,38476 XOF
1000 LBP6,76951 XOF
2000 LBP13,53902 XOF
5000 LBP33,84755 XOF
10000 LBP67,69510 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lübnan Lirası
1 XOF147,72100 LBP
5 XOF738,60500 LBP
10 XOF1.477,21000 LBP
20 XOF2.954,42000 LBP
50 XOF7.386,05000 LBP
100 XOF14.772,10000 LBP
250 XOF36.930,25000 LBP
500 XOF73.860,50000 LBP
1000 XOF147.721,00000 LBP
2000 XOF295.442,00000 LBP
5000 XOF738.605,00000 LBP
10000 XOF1.477.210,00000 LBP