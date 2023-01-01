ليرة لبنانية إلى ريال برازيلي

تحويل LBP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٣٣ brl

1.00000 LBP = 0.00033 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:1 UTC
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LBP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال البرازيلي
1 LBP0.00033 BRL
5 LBP0.00164 BRL
10 LBP0.00328 BRL
20 LBP0.00656 BRL
50 LBP0.01640 BRL
100 LBP0.03280 BRL
250 LBP0.08201 BRL
500 LBP0.16402 BRL
1000 LBP0.32804 BRL
2000 LBP0.65607 BRL
5000 LBP1.64019 BRL
10000 LBP3.28037 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه لبناني
1 BRL3048.43000 LBP
5 BRL15242.15000 LBP
10 BRL30484.30000 LBP
20 BRL60968.60000 LBP
50 BRL152421.50000 LBP
100 BRL304843.00000 LBP
250 BRL762107.50000 LBP
500 BRL1524215.00000 LBP
1000 BRL3048430.00000 LBP
2000 BRL6096860.00000 LBP
5000 BRL15242150.00000 LBP
10000 BRL30484300.00000 LBP