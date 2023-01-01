ليرة لبنانية إلى زلوتي بولندي

تحويل LBP إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٢٩ pln

1.00000 LBP = 0.00029 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:10 UTC
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LBP إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الزلوتي البولندي
1 LBP0.00029 PLN
5 LBP0.00144 PLN
10 LBP0.00288 PLN
20 LBP0.00576 PLN
50 LBP0.01440 PLN
100 LBP0.02879 PLN
250 LBP0.07198 PLN
500 LBP0.14396 PLN
1000 LBP0.28792 PLN
2000 LBP0.57585 PLN
5000 LBP1.43962 PLN
10000 LBP2.87924 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / جنيه لبناني
1 PLN3473.14000 LBP
5 PLN17365.70000 LBP
10 PLN34731.40000 LBP
20 PLN69462.80000 LBP
50 PLN173657.00000 LBP
100 PLN347314.00000 LBP
250 PLN868285.00000 LBP
500 PLN1736570.00000 LBP
1000 PLN3473140.00000 LBP
2000 PLN6946280.00000 LBP
5000 PLN17365700.00000 LBP
10000 PLN34731400.00000 LBP