ليرة لبنانية إلى بيزو دومنيكاني

تحويل LBP إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
3.78 dop

1.00000 LBP = 0.00378 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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LBP إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / البيزو الدومينيكي
1 LBP0.00378 DOP
5 LBP0.01888 DOP
10 LBP0.03776 DOP
20 LBP0.07552 DOP
50 LBP0.18879 DOP
100 LBP0.37758 DOP
250 LBP0.94394 DOP
500 LBP1.88789 DOP
1000 LBP3.77578 DOP
2000 LBP7.55156 DOP
5000 LBP18.87890 DOP
10000 LBP37.75780 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / جنيه لبناني
1 DOP264.84600 LBP
5 DOP1324.23000 LBP
10 DOP2648.46000 LBP
20 DOP5296.92000 LBP
50 DOP13242.30000 LBP
100 DOP26484.60000 LBP
250 DOP66211.50000 LBP
500 DOP132423.00000 LBP
1000 DOP264846.00000 LBP
2000 DOP529692.00000 LBP
5000 DOP1324230.00000 LBP
10000 DOP2648460.00000 LBP