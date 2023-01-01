ليرة لبنانية إلى ليف بلغاري

تحويل LBP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١٢ bgn

1.00000 LBP = 0.00012 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:1 UTC
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LBP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / لياف بلغاري
1 LBP0.00012 BGN
5 LBP0.00061 BGN
10 LBP0.00122 BGN
20 LBP0.00244 BGN
50 LBP0.00610 BGN
100 LBP0.01221 BGN
250 LBP0.03052 BGN
500 LBP0.06104 BGN
1000 LBP0.12207 BGN
2000 LBP0.24415 BGN
5000 LBP0.61036 BGN
10000 LBP1.22073 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه لبناني
1 BGN8191.85000 LBP
5 BGN40959.25000 LBP
10 BGN81918.50000 LBP
20 BGN163837.00000 LBP
50 BGN409592.50000 LBP
100 BGN819185.00000 LBP
250 BGN2047962.50000 LBP
500 BGN4095925.00000 LBP
1000 BGN8191850.00000 LBP
2000 BGN16383700.00000 LBP
5000 BGN40959250.00000 LBP
10000 BGN81918500.00000 LBP