ليرة لبنانية إلى ساماني طاجيكي

تحويل LBP إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.73 tjs

1.00000 LBP = 0.00073 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Tajikistani Somoni
1 LBP0.00073 TJS
5 LBP0.00365 TJS
10 LBP0.00731 TJS
20 LBP0.01462 TJS
50 LBP0.03654 TJS
100 LBP0.07309 TJS
250 LBP0.18272 TJS
500 LBP0.36544 TJS
1000 LBP0.73087 TJS
2000 LBP1.46174 TJS
5000 LBP3.65436 TJS
10000 LBP7.30872 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / جنيه لبناني
1 TJS1368.23000 LBP
5 TJS6841.15000 LBP
10 TJS13682.30000 LBP
20 TJS27364.60000 LBP
50 TJS68411.50000 LBP
100 TJS136823.00000 LBP
250 TJS342057.50000 LBP
500 TJS684115.00000 LBP
1000 TJS1368230.00000 LBP
2000 TJS2736460.00000 LBP
5000 TJS6841150.00000 LBP
10000 TJS13682300.00000 LBP