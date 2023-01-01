ليرة لبنانية إلى روبية موريشية

تحويل LBP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٢٫٩٧ mur

1.00000 LBP = 0.00297 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Mauritian Rupee
1 LBP0.00297 MUR
5 LBP0.01485 MUR
10 LBP0.02971 MUR
20 LBP0.05941 MUR
50 LBP0.14854 MUR
100 LBP0.29707 MUR
250 LBP0.74268 MUR
500 LBP1.48537 MUR
1000 LBP2.97073 MUR
2000 LBP5.94146 MUR
5000 LBP14.85365 MUR
10000 LBP29.70730 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه لبناني
1 MUR336.61800 LBP
5 MUR1683.09000 LBP
10 MUR3366.18000 LBP
20 MUR6732.36000 LBP
50 MUR16830.90000 LBP
100 MUR33661.80000 LBP
250 MUR84154.50000 LBP
500 MUR168309.00000 LBP
1000 MUR336618.00000 LBP
2000 MUR673236.00000 LBP
5000 MUR1683090.00000 LBP
10000 MUR3366180.00000 LBP