100 روبية موريشية إلى ليرة لبنانية

تحويل MUR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
193,171 lbp

1.00000 MUR = 1931.71000 LBP

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه لبناني
1 MUR1931.71000 LBP
5 MUR9658.55000 LBP
10 MUR19317.10000 LBP
20 MUR38634.20000 LBP
50 MUR96585.50000 LBP
100 MUR193171.00000 LBP
250 MUR482927.50000 LBP
500 MUR965855.00000 LBP
1000 MUR1931710.00000 LBP
2000 MUR3863420.00000 LBP
5000 MUR9658550.00000 LBP
10000 MUR19317100.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Mauritian Rupee
1 LBP0.00052 MUR
5 LBP0.00259 MUR
10 LBP0.00518 MUR
20 LBP0.01035 MUR
50 LBP0.02588 MUR
100 LBP0.05177 MUR
250 LBP0.12942 MUR
500 LBP0.25884 MUR
1000 LBP0.51767 MUR
2000 LBP1.03535 MUR
5000 LBP2.58838 MUR
10000 LBP5.17675 MUR