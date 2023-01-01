ليرة لبنانية إلى دولار جزر سليمان

تحويل LBP إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.56 sbd

1.00000 LBP = 0.00056 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار جزر سليمان
1 LBP0.00056 SBD
5 LBP0.00282 SBD
10 LBP0.00564 SBD
20 LBP0.01128 SBD
50 LBP0.02819 SBD
100 LBP0.05638 SBD
250 LBP0.14096 SBD
500 LBP0.28192 SBD
1000 LBP0.56384 SBD
2000 LBP1.12769 SBD
5000 LBP2.81922 SBD
10000 LBP5.63844 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / جنيه لبناني
1 SBD1773.54000 LBP
5 SBD8867.70000 LBP
10 SBD17735.40000 LBP
20 SBD35470.80000 LBP
50 SBD88677.00000 LBP
100 SBD177354.00000 LBP
250 SBD443385.00000 LBP
500 SBD886770.00000 LBP
1000 SBD1773540.00000 LBP
2000 SBD3547080.00000 LBP
5000 SBD8867700.00000 LBP
10000 SBD17735400.00000 LBP