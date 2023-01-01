ليرة لبنانية إلى بانغا تونغي

تحويل LBP إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.16 top

1.00000 LBP = 0.00016 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Tongan Paʻanga
1 LBP0.00016 TOP
5 LBP0.00078 TOP
10 LBP0.00157 TOP
20 LBP0.00314 TOP
50 LBP0.00785 TOP
100 LBP0.01570 TOP
250 LBP0.03925 TOP
500 LBP0.07850 TOP
1000 LBP0.15699 TOP
2000 LBP0.31399 TOP
5000 LBP0.78496 TOP
10000 LBP1.56993 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / جنيه لبناني
1 TOP6369.71000 LBP
5 TOP31848.55000 LBP
10 TOP63697.10000 LBP
20 TOP127394.20000 LBP
50 TOP318485.50000 LBP
100 TOP636971.00000 LBP
250 TOP1592427.50000 LBP
500 TOP3184855.00000 LBP
1000 TOP6369710.00000 LBP
2000 TOP12739420.00000 LBP
5000 TOP31848550.00000 LBP
10000 TOP63697100.00000 LBP