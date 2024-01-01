1 بانغا تونغي إلى ليرة لبنانية

تحويل TOP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1 top
38,229 lbp

1.000 TOP = 38,230 LBP

Mid-market exchange rate at 08:21
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٥١١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩٨١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بانغا تونغي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TOP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tongan paʻanga

TOP إلى USD

TOP إلى EUR

TOP إلى GBP

TOP إلى INR

TOP إلى JPY

TOP إلى RUB

TOP إلى AUD

TOP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / جنيه لبناني
1 TOP٣٨٬٢٢٩٫٠٠٠٠٠ LBP
5 TOP١٩١٬١٤٥٫٠٠٠٠٠ LBP
10 TOP٣٨٢٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 TOP٧٦٤٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 TOP١٬٩١١٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TOP٣٬٨٢٢٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TOP٩٬٥٥٧٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TOP١٩٬١١٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TOP٣٨٬٢٢٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TOP٧٦٬٤٥٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TOP١٩١٬١٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TOP٣٨٢٬٢٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Tongan Paʻanga
1 LBP٠٫٠٠٠٠٣ TOP
5 LBP٠٫٠٠٠١٣ TOP
10 LBP٠٫٠٠٠٢٦ TOP
20 LBP٠٫٠٠٠٥٢ TOP
50 LBP٠٫٠٠١٣١ TOP
100 LBP٠٫٠٠٢٦٢ TOP
250 LBP٠٫٠٠٦٥٤ TOP
500 LBP٠٫٠١٣٠٨ TOP
1000 LBP٠٫٠٢٦١٦ TOP
2000 LBP٠٫٠٥٢٣٢ TOP
5000 LBP٠٫١٣٠٧٩ TOP
10000 LBP٠٫٢٦١٥٨ TOP