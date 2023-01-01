ليرة لبنانية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل LBP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٥٢ hkd

1.00000 LBP = 0.00052 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:5 UTC
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LBP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار هونغ كونغ
1 LBP0.00052 HKD
5 LBP0.00260 HKD
10 LBP0.00520 HKD
20 LBP0.01041 HKD
50 LBP0.02602 HKD
100 LBP0.05203 HKD
250 LBP0.13009 HKD
500 LBP0.26017 HKD
1000 LBP0.52035 HKD
2000 LBP1.04070 HKD
5000 LBP2.60175 HKD
10000 LBP5.20349 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه لبناني
100 HKD192179.00000 LBP
200 HKD384358.00000 LBP
300 HKD576537.00000 LBP
500 HKD960895.00000 LBP
1000 HKD1921790.00000 LBP
2000 HKD3843580.00000 LBP
2500 HKD4804475.00000 LBP
3000 HKD5765370.00000 LBP
4000 HKD7687160.00000 LBP
5000 HKD9608950.00000 LBP
10000 HKD19217900.00000 LBP
20000 HKD38435800.00000 LBP