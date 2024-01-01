Lübnan lirasından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → HKD çevirin

1.000 lbp
0,52 hkd

1.00000 LBP = 0.00052 HKD

10:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353451.641091.538580.931551.3471518.99650.79621
1 CAD0.73885311.212531.136780.6882970.99534514.03560.588282
1 NZD0.609350.82472510.9375340.5676560.82088611.57550.485171
1 AUD0.649950.8796751.0666310.6054780.8755812.34680.517497

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Hong Kong Doları
1 LBP0.00052 HKD
5 LBP0.00261 HKD
10 LBP0.00521 HKD
20 LBP0.01042 HKD
50 LBP0.02605 HKD
100 LBP0.05211 HKD
250 LBP0.13027 HKD
500 LBP0.26055 HKD
1000 LBP0.52110 HKD
2000 LBP1.04220 HKD
5000 LBP2.60549 HKD
10000 LBP5.21099 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Lübnan Lirası
100 HKD191902.00000 LBP
200 HKD383804.00000 LBP
300 HKD575706.00000 LBP
500 HKD959510.00000 LBP
1000 HKD1919020.00000 LBP
2000 HKD3838040.00000 LBP
2500 HKD4797550.00000 LBP
3000 HKD5757060.00000 LBP
4000 HKD7676080.00000 LBP
5000 HKD9595100.00000 LBP
10000 HKD19190200.00000 LBP
20000 HKD38380400.00000 LBP