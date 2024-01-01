20 Lübnan lirasından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → HKD çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00008693$ HKD

05:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → HKD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HKD
1 LBP → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.16%-0.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → HKD istatistikleri

LBP → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → HKD kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

LBP → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → HKD kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7081,5470,9491,34318,1410,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,8810,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6230,464
1 AUD0,6460,911,10410,6140,86811,7270,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Hong Kong Doları
1 LBP0,00009 HKD
5 LBP0,00043 HKD
10 LBP0,00087 HKD
20 LBP0,00174 HKD
50 LBP0,00435 HKD
100 LBP0,00869 HKD
250 LBP0,02173 HKD
500 LBP0,04347 HKD
1000 LBP0,08693 HKD
2000 LBP0,17387 HKD
5000 LBP0,43467 HKD
10000 LBP0,86934 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Lübnan Lirası
100 HKD1.150.300,00000 LBP
200 HKD2.300.600,00000 LBP
300 HKD3.450.900,00000 LBP
500 HKD5.751.500,00000 LBP
1000 HKD11.503.000,00000 LBP
2000 HKD23.006.000,00000 LBP
2500 HKD28.757.500,00000 LBP
3000 HKD34.509.000,00000 LBP
4000 HKD46.012.000,00000 LBP
5000 HKD57.515.000,00000 LBP
10000 HKD115.030.000,00000 LBP
20000 HKD230.060.000,00000 LBP