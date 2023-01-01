ليرة لبنانية إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل LBP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٫٢٦ szl

1.00000 LBP = 0.00126 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:12 UTC
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LBP إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Swazi Lilangeni
1 LBP0.00126 SZL
5 LBP0.00630 SZL
10 LBP0.01260 SZL
20 LBP0.02519 SZL
50 LBP0.06298 SZL
100 LBP0.12596 SZL
250 LBP0.31491 SZL
500 LBP0.62982 SZL
1000 LBP1.25965 SZL
2000 LBP2.51930 SZL
5000 LBP6.29825 SZL
10000 LBP12.59650 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / جنيه لبناني
1 SZL793.87300 LBP
5 SZL3969.36500 LBP
10 SZL7938.73000 LBP
20 SZL15877.46000 LBP
50 SZL39693.65000 LBP
100 SZL79387.30000 LBP
250 SZL198468.25000 LBP
500 SZL396936.50000 LBP
1000 SZL793873.00000 LBP
2000 SZL1587746.00000 LBP
5000 SZL3969365.00000 LBP
10000 SZL7938730.00000 LBP