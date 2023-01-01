ليرة لبنانية إلى جنيه مانكس

تحويل LBP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.05 imp

1.00000 LBP = 0.00005 IMP

Mid-market exchange rate at 21:12
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.36181.639881.513890.91291.33718.65770.791985
1 CAD0.73432211.20421.111680.6703690.98178913.70080.581572
1 NZD0.60980.83042610.923170.5566920.81530311.37750.482953
1 AUD0.660550.8995371.0832210.6030220.88315512.32430.523146

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جزيرة مان
1 LBP0.00005 IMP
5 LBP0.00026 IMP
10 LBP0.00053 IMP
20 LBP0.00105 IMP
50 LBP0.00263 IMP
100 LBP0.00527 IMP
250 LBP0.01317 IMP
500 LBP0.02635 IMP
1000 LBP0.05269 IMP
2000 LBP0.10538 IMP
5000 LBP0.26346 IMP
10000 LBP0.52692 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه لبناني
1 IMP18978.20000 LBP
5 IMP94891.00000 LBP
10 IMP189782.00000 LBP
20 IMP379564.00000 LBP
50 IMP948910.00000 LBP
100 IMP1897820.00000 LBP
250 IMP4744550.00000 LBP
500 IMP9489100.00000 LBP
1000 IMP18978200.00000 LBP
2000 IMP37956400.00000 LBP
5000 IMP94891000.00000 LBP
10000 IMP189782000.00000 LBP